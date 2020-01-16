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Линекер: избавился бы от переигровок в Кубке Англии. Нынешний регламент — прошлый век

Линекер: избавился бы от переигровок в Кубке Англии. Нынешний регламент — прошлый век
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о нынешнем формате Кубка Англии.

«Возможно, я скажу противоречивую вещь, но я бы избавился от переигровок в Кубке Англии. Только 90 минут и пенальти, если ничья. Никаких переигровок. А нынешний регламент — прошлый век. Если бы не было переигровок, это дало бы шансы маленьким командам. Мы единственная страна, у которой они остались», — написал Линекер в своём «твиттере».

Кубок Англии является старейшим футбольным соревнованием в мире и проводится с 1871 года. По регламенту турнира в матчах первых четырёх раундов назначается переигровка, если команды играли вничью. Ранее переигровки назначались в случае ничьей на любой стадии соревнования.

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