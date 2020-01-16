Форвард «Удинезе» Визеу перейдёт в «Ахмат». Сообщалось, что им интересуется ЦСКА

Нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге, утверждает Odia.



По информации источника, следующей командой 22-летнего футболиста станет «Ахмат». Ожидается, что Фелипе присоединится к грозненцам на правах годичной аренды. При этом клуб заплатит за переход и возьмёт на себя обязательства по выплате оклада. В настоящее время Фелипе пребывает в расположении «Ахмата» в Турции. О трансфере будет объявлено в ближайшие часы.



Напомним, Визеу должен был перейти в «Атлетико Паранаэнсе». Клубы согласовали переход на правах аренды, однако затем игрока перехватил «Ахмат».



Ранее сообщалось, что Фелипе, ни разу не вышедшим на поле в составе «Удинезе» в нынешнем сезоне, также интересуется ЦСКА.

ЦСКА сделал предложение по форварду «Удинезе»