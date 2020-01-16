Форвард «Удинезе» Визеу перейдёт в «Ахмат». Сообщалось, что им интересуется ЦСКА
Нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге, утверждает Odia.
По информации источника, следующей командой 22-летнего футболиста станет «Ахмат». Ожидается, что Фелипе присоединится к грозненцам на правах годичной аренды. При этом клуб заплатит за переход и возьмёт на себя обязательства по выплате оклада. В настоящее время Фелипе пребывает в расположении «Ахмата» в Турции. О трансфере будет объявлено в ближайшие часы.
Напомним, Визеу должен был перейти в «Атлетико Паранаэнсе». Клубы согласовали переход на правах аренды, однако затем игрока перехватил «Ахмат».
Ранее сообщалось, что Фелипе, ни разу не вышедшим на поле в составе «Удинезе» в нынешнем сезоне, также интересуется ЦСКА.
ЦСКА сделал предложение по форварду «Удинезе»
Читайте также
- 16 января 2020
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:47
-
11:44
-
11:39
-
11:16
-
11:00
-
10:46
-
10:39
-
10:25
-
10:15
-
10:01
-
09:52
-
09:39
-
09:36
-
09:25
-
09:03
-
07:59
-
04:27
-
04:09
-
03:50
-
03:31
-
03:10
-
02:52
-
02:32
-
02:15
-
01:54
-
01:21
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:02
- 15 января 2020
-
23:55
Партнерский контент