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Форвард «Удинезе» Визеу перейдёт в «Ахмат». Сообщалось, что им интересуется ЦСКА

Форвард «Удинезе» Визеу перейдёт в «Ахмат». Сообщалось, что им интересуется ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге, утверждает Odia.

По информации источника, следующей командой 22-летнего футболиста станет «Ахмат». Ожидается, что Фелипе присоединится к грозненцам на правах годичной аренды. При этом клуб заплатит за переход и возьмёт на себя обязательства по выплате оклада. В настоящее время Фелипе пребывает в расположении «Ахмата» в Турции. О трансфере будет объявлено в ближайшие часы.

Напомним, Визеу должен был перейти в «Атлетико Паранаэнсе». Клубы согласовали переход на правах аренды, однако затем игрока перехватил «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Фелипе, ни разу не вышедшим на поле в составе «Удинезе» в нынешнем сезоне, также интересуется ЦСКА.

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