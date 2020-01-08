ЦСКА сделал предложение по форварду «Удинезе»

Форвард «Удинезе» Фелипе Визеу может перейти в московский ЦСКА, сообщает Tutto Udinese.

Согласно информации источника, 22-летний нападающий был близок к переходу на правах аренды в «Атлетико Паранаэнсе». Однако в борьбу за бразильца включились «армейцы», уже сделавшие предложение по игроку. Из-за этого переговоры о переходе форварда в бразильский клуб приостановились. Футболист взял время на размышление, чтобы обдумать предложение ЦСКА.

В текущем сезоне Визеу на поле в составе «Удинезе» не появлялся. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 1,5 млн. Ранее бразилец выступал за «Флуминенсе» и «Гремио».