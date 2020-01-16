Источник: форвард «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжёлом состоянии

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.



По словам источника, 29-летний нигерийский футболист пожаловался на боли в почках, после чего его экстренно забрали в одну из столичных больниц.



Игбун перешёл в «Динамо» в сентябре прошлого года. До этого он на протяжении четырёх лет защищал цвета «Уфы», а до переезда в Россию в 2015 году выступал за «Мидтьюлланн», воспитанником которого является. В сборную Нигерии Сильвестр вызывался в 2015 году.



В нынешнем сезоне Игбун принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола, а также получил 4 жёлтые карточки. При этом начало кампании форвард провёл в составе «Уфы».

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