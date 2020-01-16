Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: форвард «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжёлом состоянии

Источник: форвард «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжёлом состоянии
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам источника, 29-летний нигерийский футболист пожаловался на боли в почках, после чего его экстренно забрали в одну из столичных больниц.

Игбун перешёл в «Динамо» в сентябре прошлого года. До этого он на протяжении четырёх лет защищал цвета «Уфы», а до переезда в Россию в 2015 году выступал за «Мидтьюлланн», воспитанником которого является. В сборную Нигерии Сильвестр вызывался в 2015 году.

В нынешнем сезоне Игбун принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола, а также получил 4 жёлтые карточки. При этом начало кампании форвард провёл в составе «Уфы».

Игбун: Гончаренко — сумасшедший и жёсткий, а Семак ближе к игрокам
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020