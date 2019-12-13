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Игбун: Гончаренко — сумасшедший и жёсткий, а Семак ближе к игрокам

Игбун: Гончаренко — сумасшедший и жёсткий, а Семак ближе к игрокам
Футбол / РПЛ 0

Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун поделился опытом работы с Виктором Гончаренко и Сергеем Семаком.

«Гончаренко постоянно шутил? Ну, не всегда. Есть известная история в Грозном, когда он выгнал с установки игрока «Уфы», у которого прозвенел телефон, — а ведь тот должен был выйти в старте. Как тренер Гончаренко сумасшедший! Жёсткий. Тренировки у него очень интенсивные, я с такими, наверное, не сталкивался. Всё не зря: при Гончаренко об «Уфе» заговорили всерьёз — когда я только переходил, уровень был заметно ниже. Он оставил наследие, и следующие тренеры работали с тем, что оставил Гончаренко.

Не удивился, когда его позвал ЦСКА: там поверили, что он приведёт клуб на вершину. Два моих последних матча против его ЦСКА сложились в мою пользу: весной забил за «Уфу», а в октябре благодаря голу Н`Жье «Динамо» победило. Но уверен, лучшие времена настанут.

Семак отличается от Гончаренко — он ближе к игрокам, с ним можно поделиться мыслями, поговорить, и он всегда выслушает. Я не фанат плотного контакта с тренером, не люблю брататься с ним, но для команды это плюс», — цитирует Игбуна Sport24.

Напомним, под руководством обоих специалистов Игбун работал в «Уфе». В настоящее время Гончаренко тренирует ЦСКА, а Семак — «Зенит».

Права на Игбуна принадлежат «Уфе», однако в сезоне-2019/20 на правах аренды он выступает за московское «Динамо».

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