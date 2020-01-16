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Игбун тренируется с «Динамо» в Турции. Сообщалось, что его госпитализировали в Москве

Игбун тренируется с «Динамо» в Турции. Сообщалось, что его госпитализировали в Москве
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун находится в расположении команды на сборе в Турции. Фотографии с тренировки, на которых был запечатлён игрок, были опубликованы в «твиттере» клуба.

Ранее сообщалось, что 29-летний нигерийский футболист был экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии в одну из больниц в Москве. Утверждалось, что игрок пожаловался на боли в почках.

Игбун перешёл в «Динамо» в сентябре прошлого года. До этого он на протяжении четырёх лет защищал цвета «Уфы», а до переезда в Россию в 2015 году выступал за «Мидтьюлланн», воспитанником которого является. В сборную Нигерии Сильвестр вызывался в 2015 году.

В нынешнем сезоне Игбун принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола, а также получил 4 жёлтые карточки. При этом начало кампании форвард провёл в составе «Уфы».

Источник: форвард «Динамо» Игбун госпитализирован в тяжёлом состоянии
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