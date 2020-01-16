«Ротор» объявил о подписании контракта с Виталием Денисовым
Бывший защитник «Рубина» Виталий Денисов стал игроком «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
За новую команду 32-летний футболист будет выступать под 29-м номером. Детали подписанного соглашения между клубом и игроком не сообщаются.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ротора».
Денисов перешёл в «Рубин» летом прошлого года, а ранее выступал за «Локомотив» и «Крылья Советов». В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки.
В турнирной таблице Футбольной национальной лиги «Ротор» занимает первое место. В активе команды из Волгограда 52 очка после 25 туров. Отрыв от московского «Торпедо», которое занимает второе место, составляет одно очко.
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