«Рома» и «Милан» работают над обменом игроков

Клубы итальянской Серии А «Рома» и «Милан могут обменяться игроками. В Рим отправится испанец Сусо, а в обратном направлении проследует турецкий игрок Дженгиз Ундер. Об этом на своём официальном сайте сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Ундер хочет играть больше игрового времени, и его окружение настаивает на продаже из «Ромы», в то время как Сусо находится в списке игроков «Милана», которым подыскивают новый клуб. Этот вопрос может быть решён прямым обменом двух игроков между клубами, которые уже вступили в переговоры. Сделка может быть осуществлена в формате аренды с правом выкупа.
В текущем сезоне 26-летний испанец Сусо, чья трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
22-летий Ундер с трансферной стоимостью в € 35 млн принял участие в 12 играх за «Рому» в нынешнем сезоне, в 8 из которых выходя на замену. На его счету 1 гол.
- 16 января 2020
-
03:10
-
02:52
-
02:32
-
02:15
-
01:54
-
01:21
-
00:58
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:02
- 15 января 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:26
-
23:03
-
22:51
-
22:39
-
22:21
-
22:20
-
22:10
-
21:55
-
21:34
-
21:23
-
21:23
-
20:49
-
20:49
-
20:31
-
20:22
-
20:16
-
20:09
-
19:47
-
19:39
-
19:27
-
19:19
-
19:07