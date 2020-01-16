«Рома» и «Милан» работают над обменом игроков

Клубы итальянской Серии А «Рома» и «Милан могут обменяться игроками. В Рим отправится испанец Сусо, а в обратном направлении проследует турецкий игрок Дженгиз Ундер. Об этом на своём официальном сайте сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Ундер хочет играть больше игрового времени, и его окружение настаивает на продаже из «Ромы», в то время как Сусо находится в списке игроков «Милана», которым подыскивают новый клуб. Этот вопрос может быть решён прямым обменом двух игроков между клубами, которые уже вступили в переговоры. Сделка может быть осуществлена в формате аренды с правом выкупа.



В текущем сезоне 26-летний испанец Сусо, чья трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de составляет € 30 млн, провёл за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.



22-летий Ундер с трансферной стоимостью в € 35 млн принял участие в 12 играх за «Рому» в нынешнем сезоне, в 8 из которых выходя на замену. На его счету 1 гол.