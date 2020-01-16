Гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил решение клуба не поддерживать формат расширения Российской Премьер-Лиги с 16 клубов до 18.

«Я могу объяснить, что именно в вопросе расширения РПЛ не поддержал «Зенит». Мы не стали поддерживать не эту инициативу, а её формат. Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное — предлагают ввести это со следующего сезона. Но это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности. А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, к сбору по осени мы не наберём.

Пока это лишь предложение РПЛ, решать всё будет РФС. Мы в своё время поддерживали вариант, где доходы могли вырасти. Это потребовало бы перехода на систему с плей-офф. Это есть в ряде европейских чемпионатов. Но если говорить о традиционном подходе, то как формировать такую лигу? А некоторым командам из ФНЛ могут подсказать: «А вы и не пытайтесь выходить в РПЛ». Это тоже подрывает спортивный принцип. Но, с другой стороны, инфраструктура после чемпионата мира у нас хорошая, а команд в РПЛ для этих стадионов нет.

Вопросов очень много, но сама идея — играть больше матчей — правильная. По сравнению с ведущими европейскими чемпионатами игр у нас меньше, хотя понятно, что влияет климатический фактор. Трудно выбрать дополнительные дни для игр, тем более есть игры сборной и еврокубки. Календарь чемпионата, когда игра в режиме три дня на четвёртый, составить очень трудно. Но дискуссия ещё не закончена. Идея в целом хорошая, но проект её реализации страдает серьёзными недостатками. Мы были бы готовы поддержать идею перехода на 18 команд через сезон, если бы для этого было достаточно аргументов. Нас поддержал только «Спартак»? Кто под угрозой вылета — тот и будет голосовать за расширение», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.