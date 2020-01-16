Гендиректор «Зенита» — о переизбрании Прядкина: уверен, наш футбол будет двигаться вперёд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что президент РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на занимаемую должность единогласно.

«Прядкин был переизбран единогласно. Он показал очень сбалансированный и серьёзный подход к работе. Уверен, что следующий пятилетний срок он проведёт профессионально, а наш футбол будет двигаться вперёд. Слухи о том, что им недовольны? Когда вами все довольны, надо задуматься, в чём причина», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Прядкин возглавляет Премьер-Лигу с ноября 2007 года. До него пост президента турнира занимали Михаил Воронцов (2006–2007), Юрий Заварзин (2004–2006), Евгений Гинер (2003–2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001–2003).