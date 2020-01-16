Адвокат Ещенко: дети от снижения алиментов никак не пострадают

Мария Агуреева, адвокат защитника «Спартака» Андрея Ещенко, прокомментировала решение своего клиента подать иск к обеим жёнам об уменьшении размера алиментов на его детей.

«Сложилась ситуация, в которой денежные средства Ещенко тратятся не только на ребёнка, но ещё и на бывшую супругу Щербакову и её нового спутника. Она недавно вышла замуж за хорошо известного Самсонова, это бывший участник проекта «Дом-2».

Если ещё с тем, что денежные средства тратятся на бывшую супругу, Андрей смирится мог, то, когда они уходят на какого-то, извините, альфонса, это заставляет обратиться в суд и требовать уменьшения размера алиментов. К тому же право на это есть, учитывая, что материальное положение Андрея ухудшилось.

Опять же, у нас есть два иска. Первый — нецелевое расходование средств. Второй — снижение размера выплат, ибо к нему добавились третьи алименты. Он платит Щербаковой, матери второй дочери — Аделины, ещё и платит алименты фактическому воспитателю Березиной, которая сейчас нетрудоспособна.

Увеличение алиментных обязательств является поводом снижения других алиментов. Ну и особо хочу отметить, что Андрей Ещенко никогда бы в жизни так не сделал, если бы речь шла о стандартных доходах, где на ребёнка высчитываются копейки. Дело в том, что уровень его алиментов позволяет в полном размере сохранять уровень содержания детей. Дети от снижения алиментов никак не пострадают», — сказала Агуреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.