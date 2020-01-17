Варан рассказал, как надо защищаться против Месси

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан рассказал, как следует действовать в обороне против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также поделился воспоминаниями о начале карьеры в «Королевском клубе».
«Против Месси нельзя защищаться так же, как против других игроков. К тому же в случае с ним необходима командная работа. Нельзя покидать его зоны.
После прихода в «Реал» меня вдохновляли Пепе и Серхио Рамос, потому что они защитники, и Криштиану Роналду, который является примером для любого футболиста. Рамос обладает менталитетом победителя и огромным опытом. Зинедин Зидан подаёт мне отличный пример своим спокойствием и вечным позитивом. Я в «Реале» восемь лет, и каждый сезон словно начинаешь с нуля. Я хочу отдавать всего себя ради этой футболки», — цитирует Варана Goal.com.
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