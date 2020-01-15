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Месси: мой самый сложный опекун? Тот игрок из «Жироны», Маффео

Месси: мой самый сложный опекун? Тот игрок из «Жироны», Маффео
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси назвал защитника «Жироны» Пабло Маффео самым сложным опекуном, против которого он играл на поле.

«Могут случаться безобразные и странные матчи, в которых за тобой всегда следует опекун. Со мной это случалось не так часто. Но меня это не беспокоит. В зависимости от хода игры мы с моим опекуном можем что-то говорить друг другу.

Самый сложный опекун? Сложно вспомнить, правда. Тот игрок из «Жироны», Маффео, наверное. С ним было сложно.

Что касается нарушений на мне, то я никогда не жаловался на это. Думаю, что столкновения и удары являются частью футбола. Это беспокоит меня, только когда у соперника плохие намерения. В противном же случае это часть игры, и я не воспринимаю это плохо», — приводит слова Месси Goal.com со ссылкой на DAZN.

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