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Виейра: после увольнения Эмери не думал о работе в «Арсенале»

Виейра: после увольнения Эмери не думал о работе в «Арсенале»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, ранее выступавший в составе «Арсенала», признался, что не рассматривал возможность возглавить лондонский клуб после увольнения испанского специалиста Унаи Эмери.

«Ко мне обращался «Арсенал» после ухода Венгера, но после того, как уволили Эмери, никаких контактов не было. Более того, я даже не задумывался об этом, у меня и мысли не было об уходе. Я сосредоточен на проекте в «Ницце». Этот проект соответствует моим ожиданиям и тому, чего я хочу достичь. Слухи меня нисколько не беспокоят. Не знаю, что ждёт меня в будущем, но именно поэтому и не хочу думать о лишнем. В «Ницце» знают, что я хочу остаться, и я знаю, что они хотят видеть меня главным тренером на сто процентов», — приводит слова Виейра Daily Mail.

«Ницца» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Клуб набрал 28 очков в 20 турах.

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