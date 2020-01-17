Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В отеле, где проживают игроки «Уфы», произошёл пожар

В отеле, где проживают игроки «Уфы», произошёл пожар
Футбол / РПЛ 0

В отеле на Кипре, в котором на время сборов остановились футболисты «Уфы», произошло чрезвычайное происшествие.

Как сообщает Pro Sport Story в «Инстаграме», в здании случился пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в сауне. Подробностей о пострадавших и причинённом ущербе пока нет.

«Уфа» перед возобновлением нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице. В 19 турах команда набрала 25 очков, находясь в 6 очках от зоны стыковых матчей и в 9 — от зоны еврокубков.

В первом матче после зимнего перерыва уфимцам предстоит сыграть с «Краснодаром». Встреча 20-го тура состоится 1 марта на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В «Уфе» прокомментировали возможность подписания узбекского форварда Уронова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020