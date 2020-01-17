В отеле, где проживают игроки «Уфы», произошёл пожар

В отеле на Кипре, в котором на время сборов остановились футболисты «Уфы», произошло чрезвычайное происшествие.



Как сообщает Pro Sport Story в «Инстаграме», в здании случился пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в сауне. Подробностей о пострадавших и причинённом ущербе пока нет.

«Уфа» перед возобновлением нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице. В 19 турах команда набрала 25 очков, находясь в 6 очках от зоны стыковых матчей и в 9 — от зоны еврокубков.



В первом матче после зимнего перерыва уфимцам предстоит сыграть с «Краснодаром». Встреча 20-го тура состоится 1 марта на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.