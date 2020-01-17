Каррагер о трофеях «МС»: получил бы медаль, если бы «Ливерпуль» спонсировала целая страна

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер в «Твиттере» иронично высказался об успехах «Манчестер Сити».
Журналист Manchester Evening News Стюарт Бреннан опубликовал статью, в которой выразил мнение, что мерсисайдцы добиваются побед теми же методами, что и «горожане», тратя деньги на трансферы, и упомянул Каррагера.
Джейми в ответ написал: «Ты говоришь в своей статье, что «Сити» не покупает игроков из топ-клубов, но вы купили Стерлинга у клуба, который выиграл Лигу чемпионов шесть раз».
Бреннан затем отчасти согласился с собеседником, но отметил, что Стерлинг покинул «Ливерпуль», чтобы выиграть медаль Премьер-лиги, которых у него теперь на две больше, чем у Каррагера.
Джейми ответил на замечание следующим образом: «Что ж, думаю, мне бы посчастливилось получить медаль, если бы «Ливерпуль» спонсировала целая страна. И даже если бы этого не произошло, я бы не стал гнаться за их деньгами и титулами».
- 17 января 2020
-
17:26
-
17:09
-
17:06
-
17:03
-
17:00
-
16:48
-
16:34
-
16:34
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:38
-
15:30
-
15:09
-
15:06
-
14:56
-
14:54
-
14:41
-
14:30
-
14:21
-
14:19
-
13:59
-
13:54
-
13:36
-
13:26
-
13:11
-
12:55
-
12:40
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:04
-
11:51
-
11:44
-
11:05