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Каррагер о трофеях «МС»: получил бы медаль, если бы «Ливерпуль» спонсировала целая страна

Каррагер о трофеях «МС»: получил бы медаль, если бы «Ливерпуль» спонсировала целая страна
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер в «Твиттере» иронично высказался об успехах «Манчестер Сити».

Журналист Manchester Evening News Стюарт Бреннан опубликовал статью, в которой выразил мнение, что мерсисайдцы добиваются побед теми же методами, что и «горожане», тратя деньги на трансферы, и упомянул Каррагера.

Джейми в ответ написал: «Ты говоришь в своей статье, что «Сити» не покупает игроков из топ-клубов, но вы купили Стерлинга у клуба, который выиграл Лигу чемпионов шесть раз».

Бреннан затем отчасти согласился с собеседником, но отметил, что Стерлинг покинул «Ливерпуль», чтобы выиграть медаль Премьер-лиги, которых у него теперь на две больше, чем у Каррагера.

Джейми ответил на замечание следующим образом: «Что ж, думаю, мне бы посчастливилось получить медаль, если бы «Ливерпуль» спонсировала целая страна. И даже если бы этого не произошло, я бы не стал гнаться за их деньгами и титулами».

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