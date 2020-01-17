Каррагер о трофеях «МС»: получил бы медаль, если бы «Ливерпуль» спонсировала целая страна

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер в «Твиттере» иронично высказался об успехах «Манчестер Сити».



Журналист Manchester Evening News Стюарт Бреннан опубликовал статью, в которой выразил мнение, что мерсисайдцы добиваются побед теми же методами, что и «горожане», тратя деньги на трансферы, и упомянул Каррагера.



Джейми в ответ написал: «Ты говоришь в своей статье, что «Сити» не покупает игроков из топ-клубов, но вы купили Стерлинга у клуба, который выиграл Лигу чемпионов шесть раз».



Бреннан затем отчасти согласился с собеседником, но отметил, что Стерлинг покинул «Ливерпуль», чтобы выиграть медаль Премьер-лиги, которых у него теперь на две больше, чем у Каррагера.



Джейми ответил на замечание следующим образом: «Что ж, думаю, мне бы посчастливилось получить медаль, если бы «Ливерпуль» спонсировала целая страна. И даже если бы этого не произошло, я бы не стал гнаться за их деньгами и титулами».

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