М. Зидан: Клопп сказал, что я был в сто раз лучше Салаха
Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Египта Мохаммед Зидан рассказал, как главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил его с форвардом мерсисайдцев Мохамедом Салахом.
«Клопп сказал, что я был в сто раз лучше Салаха, но мне нужно было проявлять больше профессионализма. Он сказал, что у меня огромный талант и отличные навыки, но мне необходимо было больше концентрироваться. Если бы я делал всё это, мог бы стать одним из лучших футболистов в мире.
Я должен был больше тренироваться и вести себя более профессионально, чтобы достичь уровня Салаха. Он более профессионален, чем я, и больше предан футболу — как Криштиану Роналду и Лионель Месси», — приводит слова Зидана Goal со ссылкой на эфир телеканала ON Sport.
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