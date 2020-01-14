Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», рассказал о несостоявшихся переходах в московский клуб известных футболистов.
«Не хватило желания. До обсуждения цифр не дошло, потому что он не хотел ехать в Россию и думал о карьере в Европе.
Топ-игроки, которые не поехали ко мне в «Спартак»? Астори, который отказался в последний момент. Съездил на медобследование, но почему-то не захотел ехать в Россию», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
Мохамед Салах начал карьеру в Европе в составе «Базеля» в 2012 году, после чего выступал за «Челси», «Фиорентину» и «Рому», а в 2017 году перешёл в «Ливерпуль», с которым впоследствии выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.
Давиде Астори провёл всю карьеру в Италии, а в марте 2018 года трагически скончался после сердечного приступа, находясь в статусе капитана «Фиорентины».
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