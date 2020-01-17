Гвардиола прокомментировал вечеринку, на которую игроки «Сити» пригласили 22 модели

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вечеринку, которую организовали игроки его команды. После матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» футболисты «горожан» отправились на мероприятие без жён, которое посетили специально приглашённые 22 модели из Милана.

«Я знал об этом мероприятии. Когда у игроков есть свободное время, они часто ужинают вместе, с сотрудниками клуба или малыми группами. Это случается достаточно часто. Я знал об этом, и мне импонирует такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в прошлое воскресенье. Всё хорошо», — цитирует Гвардиолу El Mundo Deportivo.

Напомним, матч с «Астон Виллой» «Манчестер Сити» выиграл со счётом 6:1.