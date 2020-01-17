Клопп: надеюсь, «Атлетико» не подпишет Кавани
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду, что «Атлетико», с которым красные сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, не подпишут форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.
«Думаю, что Мората и Жоау Фелиш сами по себе достаточно опасны. Что касается Диего Косты, то думаю, что он не успеет восстановиться, но всё возможно… Атака „Атлетико“ и так достаточно хороша, надеюсь, что они не подпишут Кавани. Даже если они этого не сделают, это в любом случае будет очень сложный соперник.
Мы ещё не начинали глубоко анализировать игру «Атлетико», но могу сказать, что эту команду я видел много раз. Посмотрим, что произойдёт — будет ли нам противостоять Кавани или нет", — цитирует Клоппа El Mundo Deportivo.
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