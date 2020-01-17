Милевский: люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Посмотрите, как я выгляжу

Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский заявил, что не считает себя алкоголиком.
«Очень часто задавался вопросом, почему меня называют алкоголиком. Это немножко бесит и раздражает. Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Что значит — алкоголик? Алкоголики — это люди, которые ходят и собирают бутылки по Крещатику. Недавно по переходу шёл, смотрю, там люди просто спят, бомжуют. Вот это алкаши. А посмотрите, как выгляжу я. Я что, похож на алкоголика? Сижу, адекватно разговариваю, адекватно всё знаю, адекватно стал чемпионом Беларуси. Я знаю, что делать. Я адекватный человек. Какой я алкоголик? Не хочу даже знать людей, которые так думают и говорят. Конечно, я могу не употреблять алкоголь», — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».
- 17 января 2020
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