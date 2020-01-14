«Надеюсь, ты сохранил банан для меня». Одноклубник поздравил Милевского с 35-летием

Камерунский защитник брестского «Динамо» Кики Габи поздравил с днём рождения одноклубника — украинского нападающего Артёма Милевского, которому 12 января исполнилось 35 лет.

«С днём рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днём. Надеюсь, ты сохранил банан для меня?» — написал Габи в «сториз» своего «инстаграма», опубликовав совместную фотографию с Милевским.

Милевский перешёл в брестское «Динамо» в январе 2019 года из венгерской «Кишварды» на правах свободного агента. В минувшем сезоне украинский нападающий принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси (23 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил семь жёлтых карточек.