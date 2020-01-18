Милевский: с Алиевым были настолько сильными, что после ночи всех трезвых обыгрывали
Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, что вместе с Александром Алиевым обыгрывали всех на тренировках второй команды киевского «Динамо», несмотря на то, что перед этим ночью с ним отдыхали.
«Мы играли в футбол с Алиевым. Мы с ним были настолько сильными футболистами, что могли приехать на тренировку в посленочном состоянии, но всех трезвых обыгрывали в этом «Динамо-2». Вдвоём играли в стенку, Алиев забивал всем, куда бы мы не приехали. Мы же с «Динамо-2» первое место занимали. Мы футбол очень любили, я его до сих пор люблю. Как можно говорить, что гулянки нам были важнее», — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».
В минувшем сезоне Милевский в составе брестского «Динамо» стал чемпионом Беларуси.
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