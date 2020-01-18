«Тамбов» объявил о подписании контракта с голкипером «Авангарда» Чагровым
«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером «Авангарда» Никитой Чагровым. «Чемпионат» первым сообщил о переходе 24-летнего вратаря в тамбовский клуб.
«Экс-голкипер курского «Авангарда» Никита Чагров переходит в «Тамбов». Контракт с футболистом подписан сроком на два с половиной года. В скором времени Чагров будет внесён в заявочный лист нашей команды для участия в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой!" — сказано в заявлении пресс-службы «Тамбова».
«Тамбов» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Тамбов» подписал контракт с голкипером курского «Авангарда» Чагровым
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