Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» объявил о подписании контракта с голкипером «Авангарда» Чагровым

«Тамбов» объявил о подписании контракта с голкипером «Авангарда» Чагровым
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером «Авангарда» Никитой Чагровым. «Чемпионат» первым сообщил о переходе 24-летнего вратаря в тамбовский клуб.

«Экс-голкипер курского «Авангарда» Никита Чагров переходит в «Тамбов». Контракт с футболистом подписан сроком на два с половиной года. В скором времени Чагров будет внесён в заявочный лист нашей команды для участия в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой!" — сказано в заявлении пресс-службы «Тамбова».

«Тамбов» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Тамбов» подписал контракт с голкипером курского «Авангарда» Чагровым
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020