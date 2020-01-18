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Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» сделать камбэк и победить «Аугсбург»

Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» сделать камбэк и победить «Аугсбург»
Футбол / Германия 0

В 18-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал дортмундскую «Боруссию». Матч прошёл на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершился со счётом 3:5.

На 34-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Флориана Нидерлехнера. В начале второго тайма команды обменялись голами — отличились форварды Марко Рихтер и Юлиан Брандт. На 55-й минуте «Аугсбург» вернул преимущество в два мяча благодаря точному удару Нидерлехнера, оформившего дубль. В дальнейшем забивала только «Боруссия». Вышедший на замену нападающий Эрлинг Холанд, для которого этот матч стал дебютным за клуб, сделал хет-трик, ещё один гол на счету полузащитника Джейдона Санчо. Норвежец отправил мяч в ворота соперника на 59-й, 70-й и 79-й минутах, англичанин — на 61-й минуте матча.

Турнирная таблица чемпионата Германии.

Германия - Бундеслига. 18-й тур
18 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
3 : 5
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Нидерлехнер – 34'   2:0 Рихтер – 46'   2:1 Брандт – 49'   3:1 Нидерлехнер – 55'   3:2 Холанд – 59'   3:3 Санчо – 61'   3:4 Холанд – 70'   3:5 Холанд – 79'

Результаты других матчей 18-го тура Бундеслиги:

«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» – 1:2
«Фортуна» — «Вердер» – 0:1
«Майнц» — «Фрайбург» – 1:2
«Кёльн» — «Вольфсбург» – 3:1

Германия - Бундеслига. 18-й тур
18 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Дост – 18'   1:1 Стафилидис – 48'   1:2 Чэндлер – 62'
Германия - Бундеслига. 18-й тур
18 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
0 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Кастенмайер – 66' (автогол)
Удаления: нет / Мойсандер – 90+6'
Германия - Бундеслига. 18-й тур
18 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Хун – 28'   0:2 Петерсен – 41'   1:2 Матета – 82'
Германия - Бундеслига. 18-й тур
18 января 2020, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
3 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Кордоба – 22'   2:0 Кордоба – 45+2'   3:0 Хектор – 62'   3:1 Штеффен – 66'
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