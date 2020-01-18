Хет-трик Холанда помог дортмундской «Боруссии» сделать камбэк и победить «Аугсбург»

В 18-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал дортмундскую «Боруссию». Матч прошёл на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершился со счётом 3:5.



На 34-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Флориана Нидерлехнера. В начале второго тайма команды обменялись голами — отличились форварды Марко Рихтер и Юлиан Брандт. На 55-й минуте «Аугсбург» вернул преимущество в два мяча благодаря точному удару Нидерлехнера, оформившего дубль. В дальнейшем забивала только «Боруссия». Вышедший на замену нападающий Эрлинг Холанд, для которого этот матч стал дебютным за клуб, сделал хет-трик, ещё один гол на счету полузащитника Джейдона Санчо. Норвежец отправил мяч в ворота соперника на 59-й, 70-й и 79-й минутах, англичанин — на 61-й минуте матча.



Турнирная таблица чемпионата Германии.

Результаты других матчей 18-го тура Бундеслиги:



«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» – 1:2

«Фортуна» — «Вердер» – 0:1

«Майнц» — «Фрайбург» – 1:2

«Кёльн» — «Вольфсбург» – 3:1