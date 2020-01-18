Пенальти в пользу «МС» отменил VAR, несмотря на явное касание мяча рукой. Видео

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» мяч попал в руку защитнику гостей после флангового прострела. Однако специалисты системы VAR рекомендовали судье не назначать пенальти.

Видео доступно на «Чемпионате».



23-й тур АПЛ стартовал сегодня, 18 января, матчем «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд», который завершился вничью со счётом 0:0.



Сегодня проходят матчи «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла», «Норвич Сити» — «Борнмут», «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон», «Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон», а также состоится встреча «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».



Завтра, 19 января, встретятся «Бёрнли» с «Лестер Сити» и «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед».