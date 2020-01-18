«Реал» обыграл «Севилью» и возглавил таблицу чемпионата Испании
В матче 20-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Севилью». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Реала» Каземиро, отправивший мяч в ворота соперника на 57-й минуте. В середине второго тайма нападающий «Севильи» Люк де Йонг сравнял счёт. На 69-й минуте Каземиро оформил дубль.
Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла 11 матчей. В предыдущих турах «сливочные» одержали 6 побед и 4 раза сыграли вничью. Для «Севильи» это поражение стало первым в последних трёх встречах.
«Реал», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Севилья» (35) занимает четвёртое место.
Испания - Примера. 20-й тур
18 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Каземиро – 57' 1:1 де Йонг – 64' 2:1 Каземиро – 69'
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