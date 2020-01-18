«Реал» обыграл «Севилью» и возглавил таблицу чемпионата Испании

В матче 20-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Севилью». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Реала» Каземиро, отправивший мяч в ворота соперника на 57-й минуте. В середине второго тайма нападающий «Севильи» Люк де Йонг сравнял счёт. На 69-й минуте Каземиро оформил дубль.

Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла 11 матчей. В предыдущих турах «сливочные» одержали 6 побед и 4 раза сыграли вничью. Для «Севильи» это поражение стало первым в последних трёх встречах.

«Реал», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Севилья» (35) занимает четвёртое место.