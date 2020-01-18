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Модрич может перейти в «Интер»

Модрич может перейти в «Интер»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала» Лука Модрич всё ещё может оказаться в «Интере», сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, «нерадзурри» не утратили интерес к хорвату, которого хотели заполучить минувшим летом. В итальянском клубе рассчитывают, что по окончании сезона, когда до истечения контракта 34-летнего хавбека будет оставаться один год, «сливочные» будут готовы расстаться с футболистом, чтобы не потерять его бесплатно.

В этом сезоне Модрич принял участие в 20 матчах в составе «Реала». На счету полузащитника 5 забитых мячей и 5 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день оценивается в € 15 млн.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает 2-е место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 2 очка.

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