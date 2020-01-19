Глушаков искупался на Крещение

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на Крещение искупался в холодной воде в Турции, где команда проводит тренировочный сбор.

«Всех — с Крещением! Всем — здоровья и бодрости духа!» — написал Глушаков на своей странице в соцсети.

Видео можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Твиттере».



Глушаков защищал цвета «Спартака» с 2013 года и за шесть лет завоевал с клубом два трофея. В июне 2019 года года красно-белые расторгли контракт с игроком, а спустя 10 дней он на правах свободного агента присоединился к «Ахмату».



После 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны прямого вылета грозненскую команду отделяет одно очко. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».