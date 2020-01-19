Глушаков искупался на Крещение
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на Крещение искупался в холодной воде в Турции, где команда проводит тренировочный сбор.
«Всех — с Крещением! Всем — здоровья и бодрости духа!» — написал Глушаков на своей странице в соцсети.
Видео можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Твиттере».
Глушаков защищал цвета «Спартака» с 2013 года и за шесть лет завоевал с клубом два трофея. В июне 2019 года года красно-белые расторгли контракт с игроком, а спустя 10 дней он на правах свободного агента присоединился к «Ахмату».
После 19 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны прямого вылета грозненскую команду отделяет одно очко. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».
Читайте также
- 19 января 2020
-
11:57
-
11:50
-
11:29
-
11:15
-
10:49
-
10:47
-
10:28
-
10:24
-
10:06
-
09:55
-
09:52
-
09:37
-
09:26
-
09:21
-
08:43
-
04:51
-
03:37
-
03:20
-
02:09
-
00:56
-
00:52
-
00:46
-
00:43
-
00:39
-
00:18
- 18 января 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:29
-
23:25
-
23:04
-
22:52
-
22:27
-
22:22
-
22:13
-
22:10
Партнерский контент