Сёмин — Мариу: желаю, чтобы долго вспоминал о «Локомотиве», а для этого нужны победы

Игроки и тренерский штаб «Локомотива» поздравили полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», с днём рождения перед тренировкой на сборе в Испании. Футболисты встали в круг и аплодировали имениннику, а главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин высказал пожелания португальскому игроку. Сегодня, 19 января, Мариу исполнилось 27 лет.



«У нас сегодня праздник — день рождения Мариу. Желаю, чтобы тебе в России понравилось, чтобы вспоминал долго-долго о команде, о нас. А для этого нужны победы, нужны голы. Удачи!» — сказал Сёмин.

Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».



Напомним, Мариу перешёл в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.