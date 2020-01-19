Сёмин — Мариу: желаю, чтобы долго вспоминал о «Локомотиве», а для этого нужны победы

Игроки и тренерский штаб «Локомотива» поздравили полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», с днём рождения перед тренировкой на сборе в Испании. Футболисты встали в круг и аплодировали имениннику, а главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин высказал пожелания португальскому игроку. Сегодня, 19 января, Мариу исполнилось 27 лет.
«У нас сегодня праздник — день рождения Мариу. Желаю, чтобы тебе в России понравилось, чтобы вспоминал долго-долго о команде, о нас. А для этого нужны победы, нужны голы. Удачи!» — сказал Сёмин.
Видео можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
Напомним, Мариу перешёл в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.
- 19 января 2020
-
13:40
-
13:32
-
13:13
-
12:58
-
12:46
-
12:26
-
12:24
-
11:57
-
11:50
-
11:29
-
11:15
-
10:49
-
10:47
-
10:28
-
10:24
-
10:06
-
09:55
-
09:52
-
09:37
-
09:26
-
09:21
-
08:43
-
04:51
-
03:37
-
03:20
-
02:09
-
00:56
-
00:52
-
00:46
-
00:43
-
00:39
-
00:18
- 18 января 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:29