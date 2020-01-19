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Игроки «Локомотива» приняли участие в праздновании Крещения на сборе в Испании

Игроки «Локомотива» приняли участие в праздновании Крещения на сборе в Испании
Футбол / РПЛ 0

Игроки московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, Соломон Кверквелия, Алексей и Антон Миранчуки приняли участие в праздновании Крещения на тренировочном сборе в Испании.

Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.

Первый тренировочный сбор «железнодорожников» продлится до 27 января. На сборе в Испании московский «Локомотив» проведёт три контрольных матча: 20 января состоится встреча с румынским «Стяуа», 23-го — с хорватским «Осиеком», 26 января – с корейским «Чонбуком».

Московский «Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

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