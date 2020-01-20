Шюррле — о Второй мировой войне: немцы давно осознали свои ошибки

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказался о Второй мировой войне.
«Что касается темы Второй мировой войны на российском телевидении, то как футболист я не так много внимания обращаю на то, что происходит вокруг. Мельком, на фотографиях, по ТВ видел фрагменты парадов на Красной площади, не более. Фильмов про войну не смотрел.
Если в России события Второй мировой из года в год вспоминают, то в Германии их хотели бы поскорее забыть – как тёмный, тяжёлый период в истории страны. Немцы давно осознали свои ошибки и с тех пор очень изменились. Германия показала миру, что может быть совсем другой, дружественной, гостеприимной. А что было в прошлом, в прошлом и должно остаться», — рассказал Шюррле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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