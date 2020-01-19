В «Реале» создан отдел, отвечающий за аренды, из-за неудачных переходов Лунина

В «Реале» создан отдел, который будет отвечать за аренду футболистов, находящихся на контрактах в клубе, сообщает Marca.
Согласно информации источника, в стане «сливочных» обеспокоены последними неудачами на трансферном рынке. В частности, на «Сантьяго Бернабеу» начали изучать проблемы исходящих переходов, когда игроки, уходя в аренду, не получали игровой практики в других командах. Наиболее показательным в этом плане стал пример вратаря Андрея Лунина, который не смог заиграть ни в «Леганесе» в прошлом сезоне, ни в «Вальядолиде» в первой части нынешнего сезона. Чтобы избежать таких проблем в будущем, в «Реале» создали отдел, который будет отвечать за аренду игроков. Сотрудники отдела будут изучать варианты продолжения карьеры игроками клуба, чтобы, уходя в аренду, они не сидели на скамейке запасных, а получали игровую практику.
- 19 января 2020
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