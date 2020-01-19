«Милан» вырвал победу в матче с «Удинезе» благодаря голу Ребича на 93-й минуте

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Удинезе». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 6-й минуте матча счёт открыл защитник «Удинезе» Йенс Ларсен. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий «Милана» Анте Ребич сравнял счёт. На 71-й минуте защитник Тео Бернар Франсуа вывел миланскую команду вперёд. На 85-й минуте нападающий «Удинезе» Кевин Ласанья сравнял счёт. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте, Ребич забил ещё один мяч и принёс «Милану» победу.
«Милан» в 20 матчах набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (24) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 48 очков в 19 матчах.
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