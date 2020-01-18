Конте ответил на критику Моуринью

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на критику коллеги из «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью. Ранее наставник «шпор», комментируя возможный переход своего подопечного Кристиана Эриксена в стан «нерадзурри», заявил, что тренеры не должны обсуждать футболистов, пока они не перейдут в их команду.

«Извиниться за свои слова перед Моуринью? Думаю, это нормальная ситуация. Мы знакомы с Жозе, у нас с ним нет проблем», — приводит слова Конте журналист Джузеппе Коппола на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Тоттенхэм Хотспур» не могут согласовать сумму трансфера датского полузащитника. «Шпоры» требуют за игрока € 20 млн, «нерадзурри» же готовы заплатить не более € 15 млн.