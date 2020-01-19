Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.

Футболист отправил мяч в ворота после навеса с фланга.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Зенита».

Напомним, Кокорин получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Минувшим летом у него истёк срок действия контракта с «Зенитом». 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу он подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое рассчитано до ближайшего лета. Заявить нападающего на первую часть сезона клуб не смог.