Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Футболист отправил мяч в ворота после навеса с фланга.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Зенита».
Напомним, Кокорин получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Минувшим летом у него истёк срок действия контракта с «Зенитом». 6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу он подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми, которое рассчитано до ближайшего лета. Заявить нападающего на первую часть сезона клуб не смог.
Кокорин забил за «Зенит» в двухстороннем матче. Видео
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