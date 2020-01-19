Головин — в заявке «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве Сен-Илере»

Тренерский штаб «Монако» во главе с Робертом Морено определился с заявкой на выездной матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве Сен-Илере». В список из 20 футболистов попал полузащитник национальной команды России Александр Головин.

Голкиперы: Бенальо, Леком, Субашич.

Защитники: Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жорже, Марипан, Загре.

Хавбеки: Бакайоко, Диаш, Бошилья, Фабрегас, Головин, Силва.

Нападающие: Огустен, Кейта, Бен-Йеддер, Йоветич.

Матч «Сен-Приве Сен-Илере» — «Монако» состоится в Орлеане на стадионе «Стад де ла Сурс» завтра, 20 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.

В нынешнем сезоне Головин забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.