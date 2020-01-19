Головин — в заявке «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве Сен-Илере»
Тренерский штаб «Монако» во главе с Робертом Морено определился с заявкой на выездной матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве Сен-Илере». В список из 20 футболистов попал полузащитник национальной команды России Александр Головин.
Голкиперы: Бенальо, Леком, Субашич.
Защитники: Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жорже, Марипан, Загре.
Хавбеки: Бакайоко, Диаш, Бошилья, Фабрегас, Головин, Силва.
Нападающие: Огустен, Кейта, Бен-Йеддер, Йоветич.
Матч «Сен-Приве Сен-Илере» — «Монако» состоится в Орлеане на стадионе «Стад де ла Сурс» завтра, 20 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:55 мск.
В нынешнем сезоне Головин забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.
«Это вопрос уважения». Главный тренер «Монако» — о предстоящем матче в Кубке Франции
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