«Это вопрос уважения». Главный тренер «Монако» — о предстоящем матче в Кубке Франции

Главный тренер «Монако» Роберт Морено дал комментарий в преддверии матча 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве Сен-Илере».

«Все уже видели, как «Бордо» проиграл в Кубке Франции, а «Тулуза» уступила нашему ближайшему сопернику. Нам будет противостоять команда из Лиги 2, они выйдут с желанием победить. Если будем уважать соперника, сможем победить. Это вопрос уважения. У нас будут шансы выйти победителями.

Когда являешься настоящим профессионалом, должен успешно выступать как в матче с «ПСЖ», так и с «Сен-Приве Сен-Илере». Хотим выйти в следующий тур Кубка Франции. Мои игроки должны показать, что хотят играть в каждом матче. Я хочу видеть вовлечённость в дело», — приводит слова Морено пресс-служба «Монако».

Матч «Сен-Приве Сен-Илере» — «Монако» состоится в Орлеане на стадионе «Стад де ла Сурс» 20 января, начало — в 22:55 мск.