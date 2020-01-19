«Барселона» объявила состав на первый матч под руководством Сетьена

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Энрике Сетьеном определился с составом на домашний матч 20-го тура испанской Примеры с «Гранадой». Для 61-летнего специалиста эта встреча станет первой на посту главного тренера сине-гранатовых.

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген.

Защитники: Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Жерар Пике, Серхи Роберто.

Хавбеки: Артуро Видаль, Серхио Бускетс, Иван Ракитич.

Нападающие: Ансумане Фати, Антуан Гризманн, Лионель Месси.

Запасные: Нето, Нелсон Семеду, Хуниор Фирпо, Клеман Лангле, Артур Рамос, Рикард Пуч, Карлес Сайоль.

Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 19 января, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Гранада».