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«ПСЖ» вышел в 1/8 финала Кубка Франции

«ПСЖ» вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря победе в матче с «Лорьяном» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма». Обслуживал матч арбитр Карим Абед. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Вияла и Сириль Сент-Крик.

Единственный гол был забит на 80-й минуте. Автором забитого мяча стал испанский полузащитник парижского клуба Пабло Сарабия.

Также завершились ещё несколько матчей 1/16 финала Кубка Франции

«Монпелье» — «Кан» — 5:0

«Руан» — «Анже» — 1:4

«Дижон» — «Ним» — 5:0

«Консола» — «Ренн» — 0:2

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, свой матч проведёт завтра, 20 января, с клубом «Сен-Приве Сен-Мемен».

Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции состоится 20 января. Матчи данной стадии пройдут 28-29 января.

Кубок Франции. 1/16 финала
19 января 2020, воскресенье. 22:55 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Сарабия – 80'
Кубок Франции. 1/16 финала
19 января 2020, воскресенье. 19:15 МСК
Консола
Буш-дю-Рон
Окончен
0 : 2
Ренн
Ренн
0:1 Траоре – 23'   0:2 Рафаэл – 45+2'
Кубок Франции. 1/16 финала
19 января 2020, воскресенье. 19:15 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
5 : 0
Ним
Ним
1:0 Кадис – 18' (пен)   2:0 Мавидиди – 75'   3:0 Шуиар – 79'   4:0 Манга – 86'   5:0 Мавидиди – 90'
Кубок Франции. 1/16 финала
19 января 2020, воскресенье. 19:15 МСК
Руан
Руан
Окончен
1 : 4
Анже
Анже
0:1 Алиуи – 5'   1:1 Sidibé – 13'   1:2 Эль-Мелали – 19'   1:3 Эль-Мелали – 23'   1:4 Баокен – 81'
Кубок Франции. 1/16 финала
19 января 2020, воскресенье. 19:15 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
5 : 0
Кан
Кан
1:0 Саванье – 24' (пен)   2:0 Лаборде – 37'   3:0 Делор – 40'   4:0 Молле – 59'   5:0 Делор – 64'
Удаления: нет / Пи – 43'
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