«ПСЖ» вышел в 1/8 финала Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» вышел в 1/8 финала Кубка Франции благодаря победе в матче с «Лорьяном» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма». Обслуживал матч арбитр Карим Абед. Ему ассистировали судьи на линиях Александр Вияла и Сириль Сент-Крик.

Единственный гол был забит на 80-й минуте. Автором забитого мяча стал испанский полузащитник парижского клуба Пабло Сарабия.

Также завершились ещё несколько матчей 1/16 финала Кубка Франции

«Монпелье» — «Кан» — 5:0

«Руан» — «Анже» — 1:4

«Дижон» — «Ним» — 5:0

«Консола» — «Ренн» — 0:2

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, свой матч проведёт завтра, 20 января, с клубом «Сен-Приве Сен-Мемен».



Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Франции состоится 20 января. Матчи данной стадии пройдут 28-29 января.