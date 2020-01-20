«Барселона» обыграла «Гранаду» в первом матче под руководством Сетьена

В матче 20-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Гранаду». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отправивший мяч в ворота соперника в средине второго тайма с передачи хавбека Артуро Видаля. 32-летний аргентинец отличился спустя семь минут после удаления защитника «Гранады» Хермана Санчеса.

Для «Барселоны» этот матч стал первым под руководством Энрике Сетьена, который сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды 13 января.

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Гранада» (27) занимает 10-е место.