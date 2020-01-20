Сарри: Роналду может создавать проблемы, но способен решить 100 из них
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о нападающем команды Криштиану Роналду после победы над «Пармой» в рамках 19-го тура чемпионата Италии (2:1).
«У нас в команде есть игрок мирового класса, который может время от времени создавать проблемы, но также способен решить сто из них. Поэтому это нужно принять во внимание, учитывать и работать над его характеристиками и качествами», — приводит слова Сарри Football Italia.
В этом сезоне португальский нападающий принял участие в 17 матчах чемпионата Италии. Роналду забил 16 голов и стал автором двух результативных передач. «Ювентус» занимает первое место в Серии А в текущем сезоне. Подопечные Маурицио Сарри имеют в активе 51 очко в 20 турах чемпионата.
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Пармой»
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