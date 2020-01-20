Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Пармой»
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Парму» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Скеноне и Валерио Векки.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, которому ассистировал Блез Матюиди. На 55-й минуте гости восстановили равновесие, отличился Андреас Корнелиус с передачи Маттео Скоццареллы. Через три минуты победный гол забил Роналду с паса Пауло Дибалы.
«Ювентус», набрав 51 очко, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (28) — на 7-м месте. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи». Матч состоится 26 января.
Читайте также
- 20 января 2020
-
01:23
-
00:56
-
00:54
-
00:45
-
00:42
-
00:17
-
00:00
- 19 января 2020
-
23:36
-
23:35
-
23:14
-
23:00
-
22:51
-
22:29
-
22:26
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:40
-
21:22
-
21:22
-
21:12
-
20:52
-
20:50
-
20:32
-
20:18
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:49
-
19:42
-
19:23
-
19:15
-
18:59
Партнерский контент