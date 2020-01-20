Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Пармой»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Парму» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Скеноне и Валерио Векки.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, которому ассистировал Блез Матюиди. На 55-й минуте гости восстановили равновесие, отличился Андреас Корнелиус с передачи Маттео Скоццареллы. Через три минуты победный гол забил Роналду с паса Пауло Дибалы.

«Ювентус», набрав 51 очко, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (28) — на 7-м месте. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи». Матч состоится 26 января.