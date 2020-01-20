Алаев: не уверен, что увеличение количества команд решит проблемы РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поделился мнением об идее расширения РПЛ до 18 команд.
«Работа по возможному изменению формата Премьер-Лиги идёт давно, и мы с лигой обсуждали много разных вариантов. Они должны учитывать наши задачи: увеличение количества матчей и повышение интенсивности футбола. Мы понимаем, что для большинства клубов Премьер-Лиги, за исключением регулярно играющих в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей.
Если говорить об интенсивности, то мы видим, что большинство матчей Премьер-Лиги уступает по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Вряд ли кто-то из коллег будет с этим спорить. Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение количества команд и соответственно игр в чемпионате решит эти проблемы.
Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню Премьер-Лиги. На данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет», — приводит слова Алаева РИА «Новости».
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