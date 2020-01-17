Как вам идея расширения РПЛ до 18 команд?

Накануне, 16 января, состоялось заседание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором большинство участников проголосовало за расширение чемпионата до 18 команд.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вам идея расширения РПЛ?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.