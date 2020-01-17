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Как вам идея расширения РПЛ до 18 команд?

Как вам идея расширения РПЛ до 18 команд?
Футбол / РПЛ 0

Накануне, 16 января, состоялось заседание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором большинство участников проголосовало за расширение чемпионата до 18 команд.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вам идея расширения РПЛ?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

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