Как вам идея расширения РПЛ до 18 команд?
Накануне, 16 января, состоялось заседание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором большинство участников проголосовало за расширение чемпионата до 18 команд.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вам идея расширения РПЛ?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Расширение РПЛ до 18 клубов и переизбрание Прядкина. Главное с собрания клубов РПЛ
Рассказываем, что ждёт российский футбол в ближайшем будущем.
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