«Челси» продаст Пашалича в «Аталанту» за € 15 млн

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, выступающий на правах аренды за «Аталанту», вероятно, продолжит выступать в чемпионате Италии, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «Твиттер»-аккаунте.

Как утверждает источник, «Аталанта» намерена активировать опцию выкупа и подписать хавбека на постоянной основе. Клуб из Бергамо заплатить лондонскому «Челси» € 15 млн. Для самого игрока подготовлен контракт до 2024 года. Сообщается, что стороны согласовывают последние детали и готовы завершить сделку.

Марио Пашалич принял участие в 17 матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Полузащитник сборной Хорватии забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач в текущем розыгрыше Серии А.