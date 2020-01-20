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«Челси» продаст Пашалича в «Аталанту» за € 15 млн

«Челси» продаст Пашалича в «Аталанту» за € 15 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, выступающий на правах аренды за «Аталанту», вероятно, продолжит выступать в чемпионате Италии, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «Твиттер»-аккаунте.

Как утверждает источник, «Аталанта» намерена активировать опцию выкупа и подписать хавбека на постоянной основе. Клуб из Бергамо заплатить лондонскому «Челси» € 15 млн. Для самого игрока подготовлен контракт до 2024 года. Сообщается, что стороны согласовывают последние детали и готовы завершить сделку.

Марио Пашалич принял участие в 17 матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Полузащитник сборной Хорватии забил четыре гола и стал автором трёх результативных передач в текущем розыгрыше Серии А.

«Аталанта» выкупила Сапату у «Сампдории». В прошлом сезоне Серии А он забил больше Роналду
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