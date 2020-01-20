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«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром берлинского «Униона»

«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром берлинс
«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром берлинского «Униона»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий берлинского «Униона» Себастьян Андерссон привлёк внимание двух европейских клубов, сообщает Kicker.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы «Зенит» и «Валенсия». При этом маловероятно, что Себастьян покинет команду в зимнее трансферное окно. Сам швед предпочёл бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По условиями контракта Андерссона с «Унионом», игрок станет свободным агентом в случае вылета коллектива из Бундеслиги по итогам нынешнего сезона. Если же команда сохранит прописку в высшем дивизионе, соглашение будет продлено на год.

Андерссон начинал карьеру на родине, а в 2017 году перебрался в Германию, став игроком «Кайзерслаутерна». Спустя год Себастьян перешёл в «Унион». В сборную Швеции вызывается с 2017 года.

В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром «Униона». На его счету 8 голов (1 – с пенальти) в 18 матчах чемпионата Германии.

5 известных свободных агентов с января 2020 года. Один из них может перейти в «Зенит»
Ещё двое выступали ранее в РПЛ.
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