Венгер: «Арсенал» оставил свою душу на «Хайбери». Стадион был похож на «Энфилд»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о переезде команды со стадиона «Хайбери» на «Эмирейтс».

«Клуб при мне переехал из «Хайбери». Этот стадион был похож на «Энфилд», в нём была душа. Да, мы построили новый стадион, но так и не нашли в нём свою душу. Она осталась на «Хайбери».

Нам никогда не удалось бы воссоздать её по соображениям безопасности. Расстояние от поля до трибуны должно было быть больше, так как машины скоро помощи обязаны были проезжать, также должен быть меньше наклон трибун. Таких вещей не хватило для воссоздания той атмосферы, которая была на «Хайбери», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.

«Арсенал» проводил матче на «Хайбери» с 1913 под 2006 год. После сноса стадиона лондонский клуб переехал на «Эмирейтс».