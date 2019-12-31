Венгер — лучший тренер АПЛ в этом десятилетии по набранным очкам. Моуринью — третий

Sky Sports опубликовал рейтинг главных тренеров английской Премьер-лиги по итогам уходящего десятилетия.



Первым в списке оказался бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер, руководивший командой 22 года до ухода в 2018 году. При нём начиная с 2010 года «канониры» набрали 608 очков, одержав 179 побед, потерпев 71 поражение и 73 раза сыграв вничью. В тройку лидеров также попали экс-рулевой «Саутгемптона» и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино (457 очков) и нынешний главный тренер «шпор» Жозе Моуринью (376), ранее работавший в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».



Юрген Клопп (351) из «Ливерпуля» и Хосеп Гвардиола (317) из «Манчестер Сити» расположились на четвёртой и восьмой строчках рейтинга соответственно.



Топ-10 выглядит следующим образом:



1. Арсен Венгер (работал в «Арсенале») – 608 очков

2. Маурисио Почеттино (работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме») – 457

3. Жозе Моуринью («Тоттенхэм», работал в «Челси» и «Манчестер Юнайтед») – 376

4. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 351

5. Дэвид Мойес («Вест Хэм», работал в «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленде») – 326

6. Брендан Роджерс («Лестер Сити», работал в «Суонси» и «Ливерпуле») – 325

7. Тони Пьюлис (работал в «Сток Сити», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвиче» и «Мидлсбро») – 321

8. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 317

9. Марк Хьюз (работал в «Фулхэме», «Куинз Парк Рейнджерс», «Сток Сити» и «Саутгемптоне») – 309

10. Алан Пардью (работал в «Ньюкасле», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвиче») – 304.

«Он ничего не понимает в футболе». Как Венгер изменил АПЛ Хотя сначала в него не верили даже игроки «Арсенала».