Венгер — лучший тренер АПЛ в этом десятилетии по набранным очкам. Моуринью — третий

Sky Sports опубликовал рейтинг главных тренеров английской Премьер-лиги по итогам уходящего десятилетия.
Первым в списке оказался бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер, руководивший командой 22 года до ухода в 2018 году. При нём начиная с 2010 года «канониры» набрали 608 очков, одержав 179 побед, потерпев 71 поражение и 73 раза сыграв вничью. В тройку лидеров также попали экс-рулевой «Саутгемптона» и «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино (457 очков) и нынешний главный тренер «шпор» Жозе Моуринью (376), ранее работавший в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Юрген Клопп (351) из «Ливерпуля» и Хосеп Гвардиола (317) из «Манчестер Сити» расположились на четвёртой и восьмой строчках рейтинга соответственно.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Арсен Венгер (работал в «Арсенале») – 608 очков
2. Маурисио Почеттино (работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме») – 457
3. Жозе Моуринью («Тоттенхэм», работал в «Челси» и «Манчестер Юнайтед») – 376
4. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 351
5. Дэвид Мойес («Вест Хэм», работал в «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленде») – 326
6. Брендан Роджерс («Лестер Сити», работал в «Суонси» и «Ливерпуле») – 325
7. Тони Пьюлис (работал в «Сток Сити», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвиче» и «Мидлсбро») – 321
8. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 317
9. Марк Хьюз (работал в «Фулхэме», «Куинз Парк Рейнджерс», «Сток Сити» и «Саутгемптоне») – 309
10. Алан Пардью (работал в «Ньюкасле», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвиче») – 304.
- 31 декабря 2019
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