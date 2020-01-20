Экс-футболист «Реала» Браво ответил на слухи о заказе покушения на Ковачевича

Бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Браво прокомментировал слухи в прессе, согласно которым он был заказчиком покушения на убийство экс-нападающего «Ювентуса» Дарко Ковачевича.



«Журнал в Сербии написал, что я заказал убийство Ковачевича, и я был ошеломлён. Всё, что их волнует, – это продажи. Подобные статьи позволяют продавать больше. Это безумная история, полная чушь.



Я повторю это вновь – между нами отличные отношения. В этой истории нет никаких фактов, она выдумана от начала и до конца, просто безумие. У Дарко раньше не было никаких проблем, и он не знает, почему это случилось. Он заработал много денег, играя в футбол, и я посоветовал ему сохранять спокойствие. Его семья немного напугана. Но я знал, что Дарко будет смеяться, когда увидит эти новости. Он позвонил мне через два дня после этого», — приводит слова Браво Marca.



Ранее сообщалось, что Ковачевич мог знать детали организации Браво договорных матчей. Оба выступали с 2007 по 2009 год за «Олимпиакос».

Источник: заказчиком покушения на Ковачевича был бывший игрок «Реала»